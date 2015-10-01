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«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»

«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»
Вот и наступил новый 2017-й год, а 2016-й уже становится историей. Продолжаются захватывающие морозные новогодние праздники. Чем запомнился прошлый год и что можно ждать от года наступившего - об этом нам рассказывают...

Трудовой кодекс "привязал" заработки начальников к зарплате подчиненных

Трудовой кодекс "привязал" заработки начальников к зарплате подчиненных
С нового года в России вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые «привязали» заработки начальников к средним зарплатам подчиненных. Речь идет о федеральных, региональных и муниципальных организациях.

Багдасарян разбушевалась: стритрейсерша публикует откровенные снимки в сети

Багдасарян разбушевалась: стритрейсерша публикует откровенные снимки в сети
Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян не только свободно чувствует себя на дорогах, но и не имеет никаких комплексов. Молодая женщина не стесняется публиковать в сети откровенные фотографии.

В Антарктиде обнаружены руины загадочного сооружения гигантских размеров (ВИДЕО)

В Антарктиде обнаружены руины загадочного сооружения гигантских размеров (ВИДЕО)
С помощью трехмерной камеры Google Earth в Антарктиде были обнаружены развалины загадочного строения огромных размеров и правильной симметричной формы, что говорит о рукотворной природе сооружения.

Гришковец про покупку билетов на фильм "Викинг": лучше бы я эти деньги потерял

Гришковец про покупку билетов на фильм "Викинг": лучше бы я эти деньги потерял
Знаменитый российский писатель и актер Евгений Гришковец назвал покупку билетов на фильм "Викинг" худшим приобретением наступившего года. Деятель культуры посетил кинотеатр 5 января и был страшно раздосадован.

// Газета в формате pdf

Ангелы и демоны

Ангелы и демоны

Вот и пришла очередь последнего в этом году номера «Аргументов недели». Хотелось, как всегда в подобных случаях, подвести какие-то итоги. Предположительно – приятные: Новый год всё же… Но итогом года, если иметь в виду, что приоритетной в газете является авиационная тематика, стала чудовищная катастрофа военно-транспортного самолёта Минобороны у берегов Сочи.

//Политика

Порошенко и Климкин заслужили орден «Лучший агент Кремля»

Порошенко и Климкин заслужили орден «Лучший агент Кремля»

Украинская внешняя политика давно напоминает какой-то бородатый анекдот. Однако на днях дипломаты Незалежной снова отличились. Они умудрились вдрызг разругаться с Израилем...

//Политика

Трампу советуют начать с Украины

Трампу советуют начать с Украины

Несмотря на все попытки администрации Барака Обамы очернить Дональда Трампа и затруднить ему вступление в должность, многие американские эксперты начали активную подготовку к неизбежному.

//Политика

Цирк с конями в Тимирязевской академии

Цирк с конями в Тимирязевской академии

Продолжается разрушение российского высшего образования, в том числе сельскохозяйственного. Главный сельхозвуз страны – знаменитую академию имени Тимирязева возглавила бывший пресс-секретарь министра Ткачёва...

//Общество

Чем стимулировать «акулий иммунитет»?

Чем стимулировать «акулий иммунитет»?

Наш постоянный герой, известный врач Равиль Мирхайдаров продолжает успешно лечить сотни людей. Недавно он с отличием защитил кандидатскую диссертацию и продолжает не только изучать, но и внедрять новые способы лечения…

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Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали, но отпустили из-за нервного припадка
В Москве телевизор убил годовалого малыша

В Москве телевизор убил годовалого малыша
В Москве женщина выпала с пятого этажа и застряла на дереве

В Москве женщина выпала с пятого этажа и застряла на дереве
Ученые рассказали, почему над Пекином вечно стоит смог

Ученые рассказали, почему над Пекином вечно стоит смог
В Антарктиде обнаружены руины загадочного сооружения гигантских размеров (ВИДЕО)

В Антарктиде обнаружены руины загадочного сооружения гигантских размеров (ВИДЕО)
В Москве насмерть замерзла молодая женщина

В Москве насмерть замерзла молодая женщина
«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»

«Необходимой платой за выживание Запада является уничтожение России»
Выдача виз посольством США в Москве приостановлена

Выдача виз посольством США в Москве приостановлена
Трагедия в Красноярске: малыш скончался после обрезания на дому

Трагедия в Красноярске: малыш скончался после обрезания на дому
Эксперт: большинство российских застройщиков скоро исчезнут

Эксперт: большинство российских застройщиков скоро исчезнут
Ученые объяснили, откуда взялся метеорит в небе над Архангельском ВИДЕО

Ученые объяснили, откуда взялся метеорит в небе над Архангельском ВИДЕО
Знаменитый фокусник чуть не убил себя во время выступления

Знаменитый фокусник чуть не убил себя во время выступления
В центре Москвы из квартиры украли коллекцию часов стоимостью шесть миллионов

В центре Москвы из квартиры украли коллекцию часов стоимостью шесть миллионов
В Подмосковье поднят по тревоге дивизион ЗРК С-300

В Подмосковье поднят по тревоге дивизион ЗРК С-300
Гришковец про покупку билетов на фильм "Викинг": лучше бы я эти деньги потерял

Гришковец про покупку билетов на фильм "Викинг": лучше бы я эти деньги потерял
Россиян ждут серьезные санкции за неуплату налогов

Россиян ждут серьезные санкции за неуплату налогов

//Тема номера

Политики и владыки кармы

Политики и владыки кармы

Взаимодействие или, наоборот, противодействие политиков – не новость, считает Александр ЗАРАЕВ, президент Русской астрологической школы. Явление называется синастрия, или совмещение энергий гороскопов.

//Общество

Сергей Беляев: «Пожизненная природная рента – народу России!»

Сергей Беляев: «Пожизненная природная рента – народу России!»

Известный экономист и политик предлагает государственную собственность на природные ресурсы превратить в частную собственность граждан России.

//Культура

Про Год кино, «Бешенство режиссуры» и С.А. Врагову

Про Год кино, «Бешенство режиссуры» и С.А. Врагову

Уходящий год, объявленный в бюрократическом космосе годом российского кино, никаких сенсаций по части окультуривания населения РФ не принёс. Попросту все выживали как могли, в том числе и культура. Многие выжили. Ура.

//Общество

Выживет ли пресса без господдержки?

Выживет ли пресса без господдержки?

Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованнных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов.

//В мире

В Колумбии подвесной мост с людьми перевернулся вокруг оси

В Колумбии подвесной мост с людьми перевернулся вокруг оси

В результате ЧП на подвесном мосту в колумбийской городе Вильявисенсио погибли семь человек, причем двое из них - дети. Еще тринадцать человек были доставлены в медучреждения с различными травмами.

//Наука

Телескоп "Хаббл" запечатлел черную дыру, которая нарушает все законы физики

Телескоп "Хаббл" запечатлел черную дыру, которая нарушает все законы физики

Сегодня орбитальная обсерватория "Хаббл" продемонстрировала фотографии черной дыры, которая нарушает все законы физики. Она является чрезвычайно легкой и расположена в центре небольшой галактики.

//Новости ADWILE

//В мире

Названа предварительная причина консула РФ в Афинах

Названа предварительная причина консула РФ в Афинах

Российское посольство в Афинах подтвердило информацию о смерти Андрея Леонидовича Маланина, который занимал должность заведующего консульского отдела. В настоящий момент известна основная версия его смерти.

//В мире

Нацразведка США: риск конфликтов возрастет “до невиданного уровня”

Нацразведка США: риск конфликтов возрастет “до невиданного уровня”

Аналитики Нацразведки США пришли к выводу, что в ближайшие пять лет риск возникновения конфликтов - как между государствами, так и внутри них - возрастет до “невиданного” со времен холодной войны уровня.

//В мире

В столице Турции именем убитого посла назвали одну из улиц

В столице Турции именем убитого посла назвали одну из улиц

Улица Карягды в Анкаре, на которой находится российское посольство, теперь носит имя посла России в Турции Андрея Карлова. Он был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки.

//В мире

СМИ сообщают о смерти консула России в Афинах

СМИ сообщают о смерти консула России в Афинах

В понедельник, 9 января, в собственной квартире был найден мертвым российский консул в Афинах. Мужчина, согласно последней информации, не вышел на работу и не отвечал на телефонные звонки.

//Общество

Украинские военные подрались в Киеве из-за девушек

Украинские военные подрались в Киеве из-за девушек

Минувшей ночью в одном из ресторанов Киева произошел конфликт, вылившийся в массовую драку. Зачинщиками его стала группа из нескольких украинских военнослужащих, которые решили приударить за девушками.

//В мире

Зять Трампа получит высокий пост в новой администрации президента

Зять Трампа получит высокий пост в новой администрации президента

Зять избранного 45-го президента США Дональда Трампа получил высокий пост в новой администрации президента. Джареду Кушнеру, согласно последним данным, отец его супруги пообещал должность старшего советника.

//новости MIXADVERT.com

//Экономика

Стало известно, сколько в 2017 году будет стоить бензин в России

Стало известно, сколько в 2017 году будет стоить бензин в России

Эксперты дали свои прогнозы относительно цен на бензин в России в 2017 году. Предполагается, что стоимость автомобильного топлива вырастет ровно на уровень инфляции, которая составит примерно 4 процента.

//Общество

Лицензирование и СРО в сетевом маркетинге

Лицензирование и СРО в сетевом маркетинге

Российский рынок прямых продаж к концу 2016 года окончательно пришел в соответствие новым экономическим и политическим условиям. Сегодня, можно считать, что все переходные процессы завершились.

//Происшествия

В Пермском крае мужчина принял приятеля за кабана и застрелил его

В Пермском крае мужчина принял приятеля за кабана и застрелил его

Трагическая случайность привела к гибели 52-летнего жителя Пермского края от рук своего же товарища. Инцидент произошел 5 января во время охоты на кабана, на которую отправились оба мужчины.

//Общество

В Совфеде призвали мотивировать к здоровому образу жизни

В Совфеде призвали мотивировать к здоровому образу жизни

В Совете Федерации считают, что антитабачная концепция, представленная сегодня Минздравом, может привести к тому, что россияне могут пристраститься вместо никотина к другим вредным веществам.

//В мире

Женщину-полицейского застрелили в Орландо

Женщину-полицейского застрелили в Орландо

Сотрудницу полиции в городе Орландо, США, убил местный житель во время стрельбы. Женщина-офицер скончалась в местной больнице от огнестрельных ранений, которые она получила на парковке у магазина.

//В мире

Госсекретарь США извинился перед геями страны за многолетнюю дискриминацию

Госсекретарь США извинился перед геями страны за многолетнюю дискриминацию

Прежде чем сложить свои полномочия, нынешний госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри обратился к ЛГБТ-сообществу с заявлением, в котором принес свои извинения за многолетнюю дискриминацию.

//Фотогалерея Аргументов Недели

//Шоу-бизнес

На церемонии "Золотой глобус" зал стоя аплодировал Брэду Питту

На церемонии "Золотой глобус" зал стоя аплодировал Брэду Питту

Всемирно известный голливудский актер Брэд Питт вызвал восторг у всех присутствовавших на церемонии вручения престижной премии "Золотой глобус". Зрители встали и устроили бурную овацию артисту.

//Криминал

Житель Нижнего Новгорода жестоко расправился с хамом, оскорбившим бабушку

Житель Нижнего Новгорода жестоко расправился с хамом, оскорбившим бабушку

В Нижнем Новгороде попытка молодого человека приструнить хама закончилась трагически. 22-летний парень решил самостоятельно разобраться с соседом, оскорбившим его бабушку, однако перестарался.

//В мире

СМИ: сын экс-президента Польши найден мертвым

СМИ: сын экс-президента Польши найден мертвым

В Гданьске был найден мертвым один из четверых сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы, занимавшего пост главы государства с 1990 по 1995 год. Тело Пшемыслава было обнаружено в собственной квартире.

//В мире

Лидер Радикальной партии Украины может пропустить инаугурацию Трампа из-за фобии

Лидер Радикальной партии Украины может пропустить инаугурацию Трампа из-за фобии

В понедельник, 9 января, стало известно, что руководитель Радикальной партии Украины Олег Ляшко, вероятно, пропустит инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

//Общество

На Россию надвигается вторая волна гриппа

На Россию надвигается вторая волна гриппа

Новогодние каникулы благотворно сказались на общей заболеваемости гриппом и ОРВИ: только в нескольких регионах эпидемический порог по-прежнему превышен. Однако россиянам пока рано расслабляться.

//Спорт

Глава Футбольной ассоциации Англии знает 15 топовых спортсменов-гомосексуалистов

Глава Футбольной ассоциации Англии знает 15 топовых спортсменов-гомосексуалистов

Грег Кларк, который является председателем Футбольной ассоциации Англии, заявил, что знает минимум пятнадцать топовых спортсменов-гомосексуалистов. Он считает, что этим людям надо совершить каминг-аут.

//Общество

Реконструкция главных улиц Симферополя возмутила жителей

Реконструкция главных улиц Симферополя возмутила жителей

Жители Симферополя, с нетерпением ожидавшие окончания работ по реконструкции центральных улиц крымской столицы, на которую было выделено 180 миллионов рублей, были шокированы результатом.

//В мире

Гигантская секвойя с тоннелем внутри упала в Калифорнии

Гигантская секвойя с тоннелем внутри упала в Калифорнии

Во время сильной бури в калифорнийском парке больших деревьев Calaveras в США упала гигантская секвойя. В 1880 году, как сообщает администрация парка, в этом огромном дереве был проделан длинный тоннель.

//Криминал

В Москве под суд пойдут супруги, организовавшие сеть притонов

В Москве под суд пойдут супруги, организовавшие сеть притонов

Перед столичным судом предстанет семейная пара, организовавшая целую сеть притонов, в которых девушки оказывали сексуальные услуги. Кроме того, под суд пойдут и пятеро “сотрудников” предприимчивых супругов.

//В мире

Житель Турции нестандартно разобрался с водителем, занявшим его место на стоянке

Житель Турции нестандартно разобрался с водителем, занявшим его место на стоянке

Житель района Газиэмир провинции Измир (Турция) не смог сдержать эмоций, увидев, что чужой автомобиль занял его парковочное место, однако разобраться с наглецом решил своими собственными методами.

//В мире

Папа Римский высказался о ситуации в Донбассе

Папа Римский высказался о ситуации в Донбассе

Сегодня Папа Римский Франциск высказался насчет проблем в Донбассе. Понтифик выразил надежду на то, что в скором времени противоборствующие стороны найдут решение и улучшат гуманитарную ситуацию.

//Шоу-бизнес

Николь Кидман шокировала поклонников

Николь Кидман шокировала поклонников

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман, которой исполнилось 49 лет, шокировала поклонников неожиданным заявлением. Артистка призналась, что намерена в этом году родить еще одного малыша.

//Общество

Что огорчило мэра Феодосии?

Что огорчило мэра Феодосии?

Полгода работы на должности мэра Феодосии принесли Станиславу Крысину не только удовлетворение, но и некоторое разочарование. Об этом чиновник рассказал корреспонденту «АН-Крым».

//В мире

В Германии готовятся к хакерским атакам во время выборов

В Германии готовятся к хакерским атакам во время выборов

Американская истерия из-за “хакерского вмешательства” передалась и части европейских стран. Так, в Германии серьезно относятся к угрозе кибератак во время выборов в бундестаг и принимают соответствующие меры.

//Культура

Скончался один из самых знаменитых российских скульпторов

Скончался один из самых знаменитых российских скульпторов

В понедельник, 9 января, в Санкт-Петербурге скончался народный художник России, знаменитый скульптор Альберт Чаркин. Действительный член Российской академии художеств ушел из жизни в возрасте 79 лет.

//Происшествия

На территории частного дома под Ростовом зверски расчленили женщину

На территории частного дома под Ростовом зверски расчленили женщину

В селе Самарском Азовского района Ростовской области в понедельник, 9 января, произошло зверское убийство. На территории частного дома сегодня было найдено тело 42-летней женщины с признаками расчленения.

//Общество

Мажорка Мара Багдасарян не оплатила 55 штрафов

Мажорка Мара Багдасарян не оплатила 55 штрафов

Участница резонансных гонок на Gelandewagen в Москве Мара Багдасарян не оплатила более пяти десятков штрафов. В ночь на 6 января, 23-летняя мажорка снова попалась сотрудникам ГИБДД - на этот раз на Садовом кольце.

//Культура

В сети появился трейлер последней серии "Шерлока"

В сети появился трейлер последней серии "Шерлока"

В сети сегодня появился официальный трейлер последней серии нового сезона популярного британского сериала "Шерлок". Ролик уже опубликован на официальной страничке телевизионного канала "Би-би-си".

//Общество

Выдача виз посольством США в Москве приостановлена

Выдача виз посольством США в Москве приостановлена

Консульский отдел посольства Соединенных Штатов в российской столице приостановил выдачу неиммиграционных и иммиграционных виз. Кроме того, временно не будут рассматриваться срочные вопросы от граждан США.

//Происшествия

В Татарстане скончалась школьница, увлекавшаяся таблетками для похудения

В Татарстане скончалась школьница, увлекавшаяся таблетками для похудения

В Набережных Челнах скончалась шестнадцатилетняя девочка, которая увлекалась таблетками для похудения. По факту смерти несовершеннолетней жительницы Татарстана следственные органы начали проверку.

//Общество

Онищенко считает вейперов негодяями и преступниками

Онищенко считает вейперов негодяями и преступниками

Сегодня первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что вейперы - настоящие негодяи. Он также обвинил государственный канал в пропаганде курения электронных сигарет.

//Культура

Певица Елена Ваенга попала в больницу

Певица Елена Ваенга попала в больницу

Певице Елене Ваенге пришлось отменить ближайшие выступления в рамках прибалтийского тура из-за срочной госпитализации: исполнительницу подкосил грипп. Певица надеется выздороветь в концерту в Таллине.

//Авторы АН

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