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Ангелы и демоны

Ангелы и демоны

Вот и пришла очередь последнего в этом году номера «Аргументов недели». Хотелось, как всегда в подобных случаях, подвести какие-то итоги. Предположительно – приятные: Новый год всё же… Но итогом года, если иметь в виду, что приоритетной в газете является авиационная тематика, стала чудовищная катастрофа военно-транспортного самолёта Минобороны у берегов Сочи.

//Политика

Порошенко и Климкин заслужили орден «Лучший агент Кремля»

Порошенко и Климкин заслужили орден «Лучший агент Кремля»

Украинская внешняя политика давно напоминает какой-то бородатый анекдот. Однако на днях дипломаты Незалежной снова отличились. Они умудрились вдрызг разругаться с Израилем...

//Политика

Трампу советуют начать с Украины

Трампу советуют начать с Украины

Несмотря на все попытки администрации Барака Обамы очернить Дональда Трампа и затруднить ему вступление в должность, многие американские эксперты начали активную подготовку к неизбежному.

//Политика

Цирк с конями в Тимирязевской академии

Цирк с конями в Тимирязевской академии

Продолжается разрушение российского высшего образования, в том числе сельскохозяйственного. Главный сельхозвуз страны – знаменитую академию имени Тимирязева возглавила бывший пресс-секретарь министра Ткачёва...

//Общество

Чем стимулировать «акулий иммунитет»?

Чем стимулировать «акулий иммунитет»?

Наш постоянный герой, известный врач Равиль Мирхайдаров продолжает успешно лечить сотни людей. Недавно он с отличием защитил кандидатскую диссертацию и продолжает не только изучать, но и внедрять новые способы лечения…

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«Между позицией Путина и позицией правительства есть очень много различий»

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Московское метро в Новогоднюю ночь побьет рекорд

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Ученые: 2016 год стал длиннее на одну секунду

Ученые: 2016 год стал длиннее на одну секунду
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Бойца Расула Мирзаева расстреляли в Москве
Ангелы и демоны

Ангелы и демоны
В Москве орудует опасная банда лжемедиков

В Москве орудует опасная банда лжемедиков
С 1 января россияне смогут платить друг за друга налоги

С 1 января россияне смогут платить друг за друга налоги
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский лайнер

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский лайнер

//Тема номера

Политики и владыки кармы

Политики и владыки кармы

Взаимодействие или, наоборот, противодействие политиков – не новость, считает Александр ЗАРАЕВ, президент Русской астрологической школы. Явление называется синастрия, или совмещение энергий гороскопов.

//Общество

Сергей Беляев: «Пожизненная природная рента – народу России!»

Сергей Беляев: «Пожизненная природная рента – народу России!»

Известный экономист и политик предлагает государственную собственность на природные ресурсы превратить в частную собственность граждан России.

//Культура

Про Год кино, «Бешенство режиссуры» и С.А. Врагову

Про Год кино, «Бешенство режиссуры» и С.А. Врагову

Уходящий год, объявленный в бюрократическом космосе годом российского кино, никаких сенсаций по части окультуривания населения РФ не принёс. Попросту все выживали как могли, в том числе и культура. Многие выжили. Ура.

//Общество

Выживет ли пресса без господдержки?

Выживет ли пресса без господдержки?

Российский издательский бизнес сегодня в глубоком кризисе. В стране практически нет естественной для многих цивилизованнных стран государственной поддержки печатной периодики, газет и журналов.

//Происшествия

В Дагестане введен режим КТО

В Дагестане введен режим КТО

В Новолакском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Такие меры были предприняты в связи с поисками боевиков. Немногим ранее двое из них были ликвидированы в ходе спецоперации.

//Общество

Для борьбы с ЧС в праздники будут дежурить более 350 тысяч человек

Для борьбы с ЧС в праздники будут дежурить более 350 тысяч человек

Порядка 350 тысяч человек выйдут на дежурство, чтобы обеспечивать безопасность россиян в дни новогодних каникул, следить за порядком и оперативно устранять возможные чрезвычайные ситуации на территории России

//Новости ADWILE

//В мире

МВД Великобритании: ИГ планирует применить в стране химоружие

МВД Великобритании: ИГ планирует применить в стране химоружие

В МВД Великобритании заявили о планах запрещенной в России террористической группировки ИГ применить на территории страны химическое оружие. Однако где и когда будет совершена атака, пока неизвестно.

//Общество

Российские чиновники начнут уходить на пенсию позже

Российские чиновники начнут уходить на пенсию позже

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд законов, принятых ранее российским парламентом и одобренных президентом. В числе таких законов и регламентирующий выход на пенсию государственных служащих.

//Экономика

С 1 января россияне смогут платить друг за друга налоги

С 1 января россияне смогут платить друг за друга налоги

С 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым российские налогоплательщики могут платить налоги не только за себя, но также и за третьих лиц.

//В мире

Экс-посол США в России отмечает Новый год русской водкой

Экс-посол США в России отмечает Новый год русской водкой

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол неоднократно высказывался в негативном ключе по поводу России. Однако несмотря на его критический настрой Новый год он встречает с русской водкой.

//В мире

В ночном клубе в Стамбуле неизвестные застрелили 35 человек

В ночном клубе в Стамбуле неизвестные застрелили 35 человек

Трагически закончилась для нескольких десятков жителей Стамбула новогодняя ночь. По меньшей мере 35 человек погибли и еще 40 пострадали во время атаки, совершенной на один из местных ночных клубов.

//Происшествия

В Магадане в новогоднюю ночь загорелось здание Следственного комитета

В Магадане в новогоднюю ночь загорелось здание Следственного комитета

Новогодняя ночь у магаданских пожарных выдалась нелегкой. В течение нескольких часов им пришлось бороться с огнем, охватившим здание Следственного комитета России по области. Пожар начался на шестом этаже.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Трамп усомнился в причастности России к кибератакам

Трамп усомнился в причастности России к кибератакам

За несколько дней до окончания года президент Соединенных Штатов Барак Обама ввел очередные санкции в отношении ряда российских ведомств в связи с якобы имевшим место вмешательством России в выборы.

//Общество

Лицензирование и СРО в сетевом маркетинге

Лицензирование и СРО в сетевом маркетинге

Российский рынок прямых продаж к концу 2016 года окончательно пришел в соответствие новым экономическим и политическим условиям. Сегодня, можно считать, что все переходные процессы завершились.

//Общество

Путину подарили щит и меч князя Владимира

Путину подарили щит и меч князя Владимира

Меч и щит князя Владимира – точные копии оружия великого князя, которые снимались в картине «Викинг». Путин посмотрел картину вместе со съемочной группой фильма и с главой Минкульта Владимиром Мединским.

//Политика

Путин и Нетаньяху обсудили палестино-израильские проблемы

Путин и Нетаньяху обсудили палестино-израильские проблемы

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой кабинета министров Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров был затронут сирийский кризис и конфликт между Палестиной и Израилем.

//Происшествия

В Австралии на фестивале произошла давка, пострадало 80 человек

В Австралии на фестивале произошла давка, пострадало 80 человек

Традиционный музыкальный марафон «Осенний фестиваль» в австралийском городе Лорне едва не привел к трагедии. На фестивале возникла массовая давка, в которой пострадало по меньшей мере восемь десятков человек.

//Политика

Американские СМИ рассказали о триумфе Путина

Американские СМИ рассказали о триумфе Путина

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин оставил без ответа санкции президента США Барака Обамы в отношении российских дипломатов. Этот поступок западные СМИ назвали «триумфом политики Владимира Путина».

//Фотогалерея Аргументов Недели

//Общество

Тюменской пенсионерке соседи подарили ель вместо спиленной чиновником

Тюменской пенсионерке соседи подарили ель вместо спиленной чиновником

Пенсионерка села Ярково Анна Фольц 31 декабря обнаружила под своими окнами ель. Соседи таким образом поздравили 86-летнюю женщину с Новым годом и загладили вину чиновника, который спилил елку у старушки.

//Политика

Дональд Трамп поздравил с Новым годом своих врагов

Дональд Трамп поздравил с Новым годом своих врагов

Сорок пятый президент Америки поздравил с Новым годом всех, но особое внимание уделил своим «многочисленным врагам», так сказано в его обращении. Поздравление появилось на странице Трампа в Twitter.

//Общество

Путин поздравил Дальний Восток: что сказал президент в новогоднем обращении

Путин поздравил Дальний Восток: что сказал президент в новогоднем обращении

Российский лидер обратился к жителям региона с праздничной речью. Ведь Дальний Восток уже провожает уходящий год и встречает новый. Телезрители региона смогли первыми услышать новогоднее обращение президента.

//Общество

В Москве стало в два раза меньше детей-сирот

В Москве стало в два раза меньше детей-сирот

За истекшие 6 лет число детей-сирот в Москве сократилось в два раза. Об этом сообщает сайт мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что к таким результатам привела новая модель профилактики сиротства.

//Общество

В Москве орудует опасная банда лжемедиков

В Москве орудует опасная банда лжемедиков

Злоумышленники переодеты во врачей «скорой помощи». Соответствующим образом перекрашена и их машина. Жертвами преступников уже стали не только простые люди, но и персонал медицинских учреждений.

//Наука

Ученые: 2016 год стал длиннее на одну секунду

Ученые: 2016 год стал длиннее на одну секунду

Точнейшие атомные часы насчитали еще одну секунду для 2016 года. Такое бывает раз в 1,4 миллиона лет. Так что, последняя минута уходящего года будет длиться не 60, а 61 секунду - спешите загадать желание!

//В мире

The Guardian: отныне Ближний Восток находится под командованием России, а не США

The Guardian: отныне Ближний Восток находится под командованием России, а не США

Несмотря на прогнозы западных лидеров, Российская Федерация вступает в новый год одним из ключевых игроков на международной арене. Об этом пишет The Guardian. Издание объяснило, почему так считает.

//В мире

Пути поставки нефти ИГ подверглись ударам ВКС - СМИ

Пути поставки нефти ИГ подверглись ударам ВКС - СМИ

Об этом сообщили сирийские средства массовой информации. Как стало известно, были произведены удары по путям поставок нефти террористам ИГ (организация, запрещенная на территории РФ). Часть цистерн уничтожили.

//Общество

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом (ВИДЕО)

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом (ВИДЕО)

Глава кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Запись с поздравлением и пожеланиями Медведева выложена 31 декабря на сайте правительства.

//Общество

Депутат Наталья Поклонская поздравила россиян стихами (ВИДЕО)

Депутат Наталья Поклонская поздравила россиян стихами (ВИДЕО)

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская читает стихи поэтессы Татьяны Коваль «Новогодние игрушки». Стихи ориентированы на детскую публику, но в такой праздник, как Новый год, все мы – немного дети…

//В мире

Итальянский дирижер серьезно поплатился за утверждение, что Деда Мороза нет

Итальянский дирижер серьезно поплатился за утверждение, что Деда Мороза нет

Инцидент произошел в римском концертном зале после музыкального представления по мотивам мультфильма «Холодное сердца». Дирижер вдруг взял микрофон и заявил, что Деда Мороза на самом деле не существует.

//Происшествия

В посольстве США в Москве произошел пожар - СМИ

В посольстве США в Москве произошел пожар - СМИ

Как стало известно, к американскому диппредставительству были направлены спасатели. Поступила информация, что в посольстве случилось возгорание. Также названа предварительная причина инцидента.

//Криминал

В Китае 16 человек попали в тюрьму за торговлю человеческими органами

В Китае 16 человек попали в тюрьму за торговлю человеческими органами

Группа из шестнадцати человек в Китае отправилась в тюрьму за незаконную торговлю человеческими органами. Среди осужденных есть и медики. Известно, что осужденные проведут за решеткой до пяти лет.

//В мире

За теракты в иракской столице взяла на себя ответственность ИГИЛ

За теракты в иракской столице взяла на себя ответственность ИГИЛ

Как стало известно, группировка ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России) призналась в причастности к взрывам, которые прогремели в Багдаде. Также сообщаются новые подробности произошедшего.

//Общество

Россияне встретят Новый год 11 раз

Россияне встретят Новый год 11 раз

Первый раз россияне Новый год встретят на Камчатке, там уже в 14.00 по московскому времени часы пробьют полночь. Всего в России одиннадцать часовых поясов, так что праздник мы встретим одиннадцать раз.

//Спорт

Футболист «Крыльев Советов» Цаллагов перешёл в «Зенит»

Футболист «Крыльев Советов» Цаллагов перешёл в «Зенит»

Ибрагим Цаллагов перешёл в стан санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» из самарских «Крыльев Советов», за которые выступал с 2010 года. Новый контракт футболиста рассчитан на 3,5 года.

//Спорт

Хавбек «Краснодара» Ахмедов подписал контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ»

Хавбек «Краснодара» Ахмедов подписал контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ»

Хавбек российского футбольного клуба «Краснодар» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов перешёл в китайский «Шанхай СИПГ», где будет играть вместе с Халком и Оскаром под руководством Андре Виллаша-Боаша.

//Общество

Московское метро в Новогоднюю ночь побьет рекорд

Московское метро в Новогоднюю ночь побьет рекорд

Весь общественный транспорт Москвы - подземный и наземный - будет работать круглосуточно в Новый год. Не закроется ни Московское метро, ни Московское центральное кольцо. Метро впервые отработает круглосуточно.

//Общество

Чемпиону мира Расулу Мирзаеву сделали срочную операцию

Чемпиону мира Расулу Мирзаеву сделали срочную операцию

Российского спортсмена экстренно госпитализировали после нападения на него троих неизвестных на юге Москвы. Как стало известно, в одной из столичных клиник раненому сделали срочную операцию.

//Политика

Мария Захарова прокомментировала утверждения о том, что Трамп - ставленник Кремля

Мария Захарова прокомментировала утверждения о том, что Трамп - ставленник Кремля

Представитель российского МИДа напомнила мировому сообществу, что еще в фазе предвыборной гонки в США «пророссийских» кандидатов в президенты страны не было и в помине, зато был один русофобский.

//Общество

Напряженная ситуация в московских аэропортах: отменили свыше 45 рейсов

Напряженная ситуация в московских аэропортах: отменили свыше 45 рейсов

В воздушных гаванях столицы царит неопределенность со вчерашнего дня. Как сообщается, сегодня уже отменили около сорока шести рейсов авиалайнеров. Примерно тридцать были задержаны. Вчера ситуация была похожей.

//Происшествия

В запретной зоне ЧАЭС задержали четверых спортсменов-экстремалов

В запретной зоне ЧАЭС задержали четверых спортсменов-экстремалов

Адепты экстремального спорта пытались проникнуть в охраняемую зону Чернобылтьской АЭС, но были задержаны украинскими пограничниками. Всем задержанным от 23 до 30 лет, и все они - граждане Украины.

//Авторы АН

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