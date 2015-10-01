СРОЧНО
|09:20  Пожилого мужчину до полусмерти избили в центре Москвы |09:12  Штайнмайер: избрание Трампа президентом США означает конец миропорядка XX века |21.01 22:31  В Ульяновске полицейский сбил двух детей |21.01 20:43  США отказались посылать делегацию в Астану на переговоры по Сирии |21.01 19:28  ЧП в московской подземке: на рельсы упал боец Росгвардии |21.01 17:40  Пьяный калужанин открыл с балкона стрельбу из автомата |21.01 17:16  Ле Пен назвала избрание Трампа ударом по Европе |21.01 16:58  Цены на газ существенно вырастут после президентских выборов 2018 года |21.01 16:42  Макарова прошла в четвертый раунд Australian Open-2017, Веснина завершила борьбу |21.01 16:21  Марин Ле Пен назвала “катастрофой” миграционную политику Меркель |21.01 15:37  Минфин хочет оставить россиян без наличности |21.01 15:16  Министр спорта одобрил стремление россиян выступать под нейтральным флагом |21.01 15:07  Питерский бомж нашел у КАД мумию в камуфляже |21.01 14:27  Силуанов: резервный фонд в 2017 году пополняться не будет |21.01 13:25  Песков рассказал о невозможности убрать «Искандеры» из Калининграда |21.01 13:02  Украинский посол анонсировал скорую встречу Порошенко и Трампа |21.01 12:58  Голубая мечта «Газпрома» - перевести население на мировые цены |21.01 12:08  Дмитрий Песков рассказал, выдаст ли Россия Сноудена |21.01 11:48  В Италии разбился автобус с детьми, погибло 16 человек |21.01 11:23  Владимир Путин готовится ко встрече с Дональдом Трампом |21.01 11:19  Самолет с сотней пассажиров на борту аварийно сел во Владивостоке |21.01 10:34  ФК "Манчестер Сити" купил 13-летнего игрока за рекордную сумму |21.01 10:14  Инаугурационная речь Трампа была яркой и театральной - бизнес-омбудсмен Титов |21.01 09:22  Администрация США станет публиковать зарплаты своих сотрудников |21.01 09:07  Турецкий парламент проголосовал за расширение полномочий президента |21.01 08:45  В Восточно-Китайском море пропало рыболовное судно с 12 рыбаками |21.01 08:05  Трамп станцевал на балу в честь своего президентства (ВИДЕО) |21.01 07:43  СМИ: инаугурационная речь Трампа стала самой мрачной в истории США |21.01 06:52  Трамп начал выполнять предвыборные обещания |20.01 22:53  Самарская область попробует застраивать заброшенные промзоны

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Аргументы Недели - Картина дня

Live

«Я не слышал об Улюкаеве ничего плохого, кроме того, что он немного хамоват»

«Я не слышал об Улюкаеве ничего плохого, кроме того, что он немного хамоват»
Продолжает томиться в неволе Алексей Улюкаев. Мосгорсуд 30 января рассмотрит апелляционную жалобу его адвокатов и проверит законность продления срока домашнего ареста. О сути - Виктор ГЕРАЩЕНКО:

Песков рассказал о невозможности убрать «Искандеры» из Калининграда

Песков рассказал о невозможности убрать «Искандеры» из Калининграда
О том, что в Калининградской области размещены комплексы «Искандер», ранее заявила разведка США. Сразу же после этого сообщения были приведены в состояние боевой готовности вооруженные силы соседней Польши.

Жительница Волгограда оригинально и жестко отомстила любовнице мужа

Жительница Волгограда оригинально и жестко отомстила любовнице мужа
Волгоградская мстительница пойдет под суд по уголовной статье, поскольку месть ее хоть и оригинальна, но незаконна. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы - дождется ли ее муж, который и так ей изменяет?

Презрительное лицо Мишель Обамы стало еще одним мемом инаугурации Трампа (ФОТО)

Презрительное лицо Мишель Обамы стало еще одним мемом инаугурации Трампа (ФОТО)
Блогеры выкладывают в соцсети фотографии с церемонии вступления в должность нового президента США, на которых запечатлена Мишель Обама. На снимках обращает на себя внимание взгляд бывшей первой леди.

// Газета в формате pdf

Ил-114-300 готовят к «распилу»?

Ил-114-300 готовят к «распилу»?

То в жар, то в холод. Именно так можно оценить историю с возрождением серийного производства регионального самолёта Ил-114-300. В конце минувшего года все, кто следит за этой криминальной историей, ощутили прилив надежды. Из недр правительства пришли слухи об утверждении сметы финансирования производства не только регионального Ил-114-300, но и удлинённой версии дальнемагистрального Ил-96-400М. В конструкторских бюро уже праздновали победу над негодяями из «министерств и ведомств», могильщиков нашего гражданского авиастроения.

//Политика

Вашингтон и Лондон подписали Меркель приговор

Вашингтон и Лондон подписали Меркель приговор

На следующий день после выхода этого номера «Аргументов недели» состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Чем ближе 20 января, тем всё явственнее проступают контуры новой американской политики.

//Политика

Владимир Фортов пошёл на «второй срок»?

Владимир Фортов пошёл на «второй срок»?

По данным «Аргументов недели», через несколько дней в отделениях Российской академии наук начнут обсуждать кандидатов на пост президента РАН. Он должен быть выбран весной этого года на общем собрании. Вряд ли желающих будет много.

//Политика

Запад разочаровался в своём оружии

Запад разочаровался в своём оружии

Во времена СССР и два десятилетия после его распада на Западе было принято всячески принижать советскую и российскую военную технику. Зачастую дело доходило до откровенных насмешек, что, впрочем, легко объяснимо...

//Общество

Шаг за шагом к ренессансу

Шаг за шагом к ренессансу

«Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Цареубийца», «Американская дочь», «Палата №6», «Белый тигр»… Безусловно, народный артист России Карен ШАХНАЗАРОВ – один из выдающихся режиссёров страны.

//самое читаемое

ЧП в московской подземке: на рельсы упал боец Росгвардии

ЧП в московской подземке: на рельсы упал боец Росгвардии
Жительница Волгограда оригинально и жестко отомстила любовнице мужа

Жительница Волгограда оригинально и жестко отомстила любовнице мужа
BBC сообщил о покушении на Трампа

BBC сообщил о покушении на Трампа
Джигурда потребовал,чтобы его содержала бывшая жена

Джигурда потребовал,чтобы его содержала бывшая жена
Первый твит Мелании Трамп в качестве первой леди вызвал восторг у пользователей

Первый твит Мелании Трамп в качестве первой леди вызвал восторг у пользователей
Презрительное лицо Мишель Обамы стало еще одним мемом инаугурации Трампа (ФОТО)

Презрительное лицо Мишель Обамы стало еще одним мемом инаугурации Трампа (ФОТО)
Питерский бомж нашел у КАД мумию в камуфляже

Питерский бомж нашел у КАД мумию в камуфляже
«Я не слышал об Улюкаеве ничего плохого, кроме того, что он немного хамоват»

«Я не слышал об Улюкаеве ничего плохого, кроме того, что он немного хамоват»
Украина продолжает бороться с русским языком на территории страны

Украина продолжает бороться с русским языком на территории страны
Больница закрыта

Больница закрыта
В Ульяновске полицейский сбил двух детей

В Ульяновске полицейский сбил двух детей
Песков рассказал о невозможности убрать «Искандеры» из Калининграда

Песков рассказал о невозможности убрать «Искандеры» из Калининграда
Ил-114-300 готовят к «распилу»?

Ил-114-300 готовят к «распилу»?
Дозаправка истребителя Т-50 в воздухе впервые попала на видео (ВИДЕО)

Дозаправка истребителя Т-50 в воздухе впервые попала на видео (ВИДЕО)
Американцы ищут повод избавиться от украинской гири

Американцы ищут повод избавиться от украинской гири

//Тема номера

Авантюра с козьей мордой

Авантюра с козьей мордой

Главная проблема отечественных сыроваров – отсутствие сыропригодного молока. Потому основатель одной из самых крупных в стране IT-компаний Юрий ИГОШИН, прежде чем заняться сыроварением, просчитал логистику...

//Культура

Вперёд, к «Музыкальной истории»!

Вперёд, к «Музыкальной истории»!

На экраны вышла музыкальная картина «Ла-Ла Ленд» – уж понятно, какой страны. Эта страна, щедро одаряющая своих артистов «Золотыми глобусами» и «Оскарами», когда-то была империей мюзикла...

//Общество

Синергия успеха

Синергия успеха

Минувший 2016 год оказался непростым для российского проектного и изыскательского сообщества. Помимо того, что экономика ещё не вполне оправилась от кризиса, немало головной боли российским инженерам подкинули законодатели.

//Шоу-бизнес

Гарик Сукачёв даст концерт в Москве

Гарик Сукачёв даст концерт в Москве

Знаменитый рок-музыкант, певец, поэт, композитор, актер, сценарист и режиссер Гарик Сукачёв выступит 24 февраля в столичном клубе YOTASPACE. Это будет последний московский концерт возрождённой группы «Бригада С».

//Происшествия

Пожилого мужчину до полусмерти избили в центре Москвы

Пожилого мужчину до полусмерти избили в центре Москвы

В ночь на 21 января в центре Москвы неизвестный злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину. Очевидцы сообщили, что нападение на 65-летнего человека произошло на улице Садовой-Триумфальной.

//В мире

СБУ заявила о разоблачении покушения на украинского депутата

СБУ заявила о разоблачении покушения на украинского депутата

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении готовившегося покушения на депутата Верховной рады, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, которое якобы готовил «российский наемник».

//Новости ADWILE

//Политика

Штайнмайер: избрание Трампа президентом США означает конец миропорядка XX века

Штайнмайер: избрание Трампа президентом США означает конец миропорядка XX века

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался об избрании Дональда Трампа президентом США. Дипломат полагает, что это весьма значимая веха в истории всего современного мира.

//В мире

Первый твит Мелании Трамп в качестве первой леди вызвал восторг у пользователей

Первый твит Мелании Трамп в качестве первой леди вызвал восторг у пользователей

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа, вступившего в должность в минувшую пятницу, 20 января, написала сегодня свой первый пост в социальной сети Twitter в качестве первой леди страны.

//В мире

Неизвестный открыл стрельбу в центре Тель-Авива

Неизвестный открыл стрельбу в центре Тель-Авива

Два человека стали жертвами неизвестного, открывшего сегодня стрельбу на подземной парковке на одной из центральных улиц Тель-Авива. Местные правоохранительные органы не рассматривают произошедшее как теракт.

//В мире

Украина продолжает бороться с русским языком на территории страны

Украина продолжает бороться с русским языком на территории страны

Украинская Рада зарегистрировала законопроект, который, в случае его принятия, сделает украинский язык обязательным практически во всех сферах жизни граждан страны - от органов власти до магазинов и школ.

//Происшествия

В Ульяновске полицейский сбил двух детей

В Ульяновске полицейский сбил двух детей

Сегодня в Ульяновске в результате дорожного происшествия двое детей, 10 и 12 лет, оказались в больнице с травмами. Их сбил сотрудник ДПС, который не справился с управлением служебной машины.

//В мире

Италия будет судиться с Charlie Hebdo из-за карикатуры на трагедию в накрытом лавиной отеле

Италия будет судиться с Charlie Hebdo из-за карикатуры на трагедию в накрытом лавиной отеле

Власти итальянского города Фариндола, в котором расположена накрытая лавиной гостиница, намерены судиться с сатирическим журналом Charlie Hebdo из-за размещенной в нем карикатуры на случившуюся трагедию.

//новости MIXADVERT.com

//Шоу-бизнес

Джигурда потребовал,чтобы его содержала бывшая жена

Джигурда потребовал,чтобы его содержала бывшая жена

Скандальный актер Никита Джигурда не перестает удивлять. На этот раз он потребовал, чтобы его бывшая супруга Марина Анисина, с которой он в данный момент находится в процессе развода, оплачивала его содержание.

//Здоровье

Расходы на тюрьмы превысили бюджет Минздрава

Расходы на тюрьмы превысили бюджет Минздрава

Правительство РФ предполагает до 2019 г. втрое сократить расходы на программу по охране здоровья матери и ребёнка – с 17,5 до 6 млрд рублей. Уже в 2017-м программу по оказанию высокотехнологичной помощи тоже ждёт существенное сокращение: в 2016 г. её финансирование составило 154,1 млрд руб., а в 2017 г. на эти цели запланировано только 57,6 млрд рублей.

//В мире

К маршу протеста против Трампа присоединился мэр Лондона

К маршу протеста против Трампа присоединился мэр Лондона

Как уже сообщалось ранее, сегодня по всему миру проходят протестные акции, причиной которых стало вступление Дональда Трампа в должность президента США. К одной из них присоединился мэр Лондона.

//Образование

Учителя Татарстана не хотят преподавать детям мигрантов

Учителя Татарстана не хотят преподавать детям мигрантов

Учителя Татарстана не готовы преподавать детям из других стран и, более того, не считают необходимым что-то менять в методиках преподавания для детей мигрантов, - сообщает портал "Известия Татарстана".

//Общество

Башкирию хотят оградить от чужих пчёл

Башкирию хотят оградить от чужих пчёл

В Госсобрании РБ на заседании рабочей группы по совершенствованию экологического законодательства директор заповедника «Шульган-таш» Михаил Косарев предложил запретить рубку деревьев с искусственными дуплами.

//В мире

NEOPresse: в Европе ругают мексиканскую стену Трампа, но строят забор от России

NEOPresse: в Европе ругают мексиканскую стену Трампа, но строят забор от России

В Европе к планам Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой относятся негативно. Однако президент США - не единственный, кто намерен отгородиться от соседей. Недавно о таких же планах заявила Литва.

//Фотогалерея Аргументов Недели

//Общество

Бобрятинки не желаете?

Бобрятинки не желаете?

Накануне портал tut.by обнародовал информацию о том, что мясокомбинаты Белоруссии готовятся выпускать тушенку и колбасу из мяса бобров, - сообщает интернет-портал "НИА-Калининград".

//Здоровье

Больной человек становится бескомпромиссным эгоистом в нецивилизованной стране

Больной человек становится бескомпромиссным эгоистом в нецивилизованной стране

По ситуации в России нынешней, живущей уже многие годы в атмосфере невидимого, но очень страшного яда – психоэмоционального стресса, а значит, страны больной: может ли нездоровый человек думать в первую очередь о будущем страны, о поколении, развитии.

//Политика

США отказались посылать делегацию в Астану на переговоры по Сирии

США отказались посылать делегацию в Астану на переговоры по Сирии

На переговорах по вопросу сирийского урегулирования, которые пройдут 23 января в Астане, делегация от США присутствовать не будет. Страну будет представлять только американский посол в Казахстане Джордж Крол.

//В мире

После схода лавины на отель в Италии 23 человека числятся пропавшими

После схода лавины на отель в Италии 23 человека числятся пропавшими

В Италии, где отель “Ригопьяно” оказался погребен под толщей снега после серии подземных толчков, продолжаются спасательные работы. Пятеро постояльцев гостиницы были найдены мертвыми, 23 числятся пропавшими.

//В мире

Американцы ищут повод избавиться от украинской гири

Американцы ищут повод избавиться от украинской гири

Судьба войны на Донбассе в значительной степени зависит от договорённостей сверхдержав. Похоже, что новые американские власти поставят Киев перед тяжёлым выбором – или выполнение «Минска-2», или Вашингтон умывает руки.

//Здоровье

Сокращение числа больничных коек привело к росту смертности

Сокращение числа больничных коек привело к росту смертности

519 тыс. россиян не вернулись домой из больниц в 2015 г., хотя число госпитализированных сократилось на 817 тыс. человек. Никто ведь в здравом уме не поверит, что россияне вдруг резко поздоровели и перестали обращаться к врачам. Просто до помощи теперь не добраться.

//Криминал

Под Петербургом у сельского предпринимателя угнали Rolls-Royce

Под Петербургом у сельского предпринимателя угнали Rolls-Royce

В деревне Янино во Всеволжском районе Ленинградской области у местного предпринимателя был угнан автомобиль Rolls-Royce, стоимость которого оценивается в огромную сумму - 25 миллионов рублей.

//Происшествия

ЧП в московской подземке: на рельсы упал боец Росгвардии

ЧП в московской подземке: на рельсы упал боец Росгвардии

В столичной подземке сегодня вечером произошло ЧП: на станции “Проспект мира” на пути упал и получил травмы солдат Росгвардии. Инцидент произошел по вине пострадавшего во время его патрулирования.

//В мире

Дружеская рука Трампа тянется к России

Дружеская рука Трампа тянется к России

Несмотря на попытки Барака Обамы как можно больше нагадить Дональду Трампу, свои отношения Вашингтон и Москва будут строить, по возможности, с чистого листа. Конечно, первые пару месяцев будет больше авансов, чем реальных договорённостей.

//В мире

Четыре человека погибли во время торнадо в американском Хэттисбурге (ВИДЕО)

Четыре человека погибли во время торнадо в американском Хэттисбурге (ВИДЕО)

Четыре человека стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи. Все они проживали в городе Хэттисбурге, который принял на себя основной удар стихии, причинившей значительные разрушения.

//В мире

После инаугурации Трампа по всему миру начались женские акции протеста

После инаугурации Трампа по всему миру начались женские акции протеста

После вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по всему миру начались акции протеста. Их участницы - женщины, которые выступили “против пропаганды женоненавистничества и ксенофобии”.

//Общество

Сегодня празднуется Всемирный день обнимашек

Сегодня празднуется Всемирный день обнимашек

Неофициальный, но очень добрый праздник, День объятий, отмечается сегодня по всему миру. В этот день заключать в объятия не возбраняется даже незнакомых людей.

//Наука

Учёные находятся на пороге чтения мыслей

Учёные находятся на пороге чтения мыслей

По мнению ряда учёных, мы на пороге расшифровки нейродинамического кода, с помощью которого человеческий мозг записывает информацию. Современные технологии уже позволяют нам увидеть образы, возникающие в сознании homo sapiens.

//Происшествия

Пьяный калужанин открыл с балкона стрельбу из автомата

Пьяный калужанин открыл с балкона стрельбу из автомата

В полицию города Калуги обратились местные жители, обеспокоенные звуками хлопков, очень напоминавшими выстрелы. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили подвыпившую компанию.

//Политика

Ле Пен назвала избрание Трампа ударом по Европе

Ле Пен назвала избрание Трампа ударом по Европе

Французский политик надеется, что 2017-й станет годом пробуждения континентальной Европы. Англосаксонский мир, по словам Ле Пен, уже проснулся. Признаки этого - избрание Трампа и выход Великобритании из ЕС.

//Экономика

Цены на газ существенно вырастут после президентских выборов 2018 года

Цены на газ существенно вырастут после президентских выборов 2018 года

Подготовка к газовому ценовому блицкригу идёт по всем правилам военных кампаний. В качестве информационной арт-подготовки народу регулярно напоминают, что это неприятнейшее событие может стать делом ближайшего будущего.

//Шоу-бизнес

Самбурская шокировала поклонников, побрившись налысо (ФОТО)

Самбурская шокировала поклонников, побрившись налысо (ФОТО)

Синие, зеленые, розовые волосы - казалось бы, поклонники актрисы и певицы Настасьи Самбурской должны были бы уже привыкнуть к постоянным сменам имиджа взбалмошной звезды, но такой выходки от нее мало кто ждал.

//Здоровье

Сельская медицина при смерти

Сельская медицина при смерти

По подсчётам фонда «Здоровье», смертность на селе на 14% выше, чем в городах. Чиновники уверяют, что в провинции выше и процент стариков. Но тогда почему количество госпитализаций в 2014 г. снизилось на 32 тыс., а в 2015-м – уже десятикратно, на 312 тысяч? Старики перестали болеть?

//Спорт

Макарова прошла в четвертый раунд Australian Open-2017, Веснина завершила борьбу

Макарова прошла в четвертый раунд Australian Open-2017, Веснина завершила борьбу

Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче третьего раунда Australian Open обыграла шестую ракетку мира Доминику Цибулкову из Словакии и прошла в четвёртый круг, где сыграет с Йоханной Контой.

//Политика

Марин Ле Пен назвала “катастрофой” миграционную политику Меркель

Марин Ле Пен назвала “катастрофой” миграционную политику Меркель

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, возглавляющая партию “Национальный фронт”, достаточно жестко высказалась в отношении миграционной политики, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

//В мире

Российские бомбардировщики уничтожили склады и бронетехнику ИГ

Российские бомбардировщики уничтожили склады и бронетехнику ИГ

Силы ВКС нанесли новый удар по позициям запрещенной в Российской Федерации экстремистской группировки ИГ. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны, поступившем в распоряжение «АН-онлайн».

//Общество

Мединский пообещал, что после передачи РПЦ вход в Исаакий станет бесплатным

Мединский пообещал, что после передачи РПЦ вход в Исаакий станет бесплатным

Не утихают споры вокруг передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Министр культуры России Владимир Мединский в свою очередь назвал главное условие для передачи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры