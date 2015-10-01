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- 11:24В Дагестане введен режим КТО
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Украинский бизнес просел: Россия перестала закупать елочные игрушки
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В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский лайнер
Стало известно, какие ранения получил Расул Мирзаев
Названо самое кошмарное место на Земле, облюбованное инопланетянами
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Тюменской пенсионерке соседи подарили ель вместо спиленной чиновником
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Путин поздравил Дальний Восток: что сказал президент в новогоднем обращении
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The Guardian: отныне Ближний Восток находится под командованием России, а не США
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Итальянский дирижер серьезно поплатился за утверждение, что Деда Мороза нет
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В Китае 16 человек попали в тюрьму за торговлю человеческими органами
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//Спорт
Хавбек «Краснодара» Ахмедов подписал контракт с китайским клубом «Шанхай СИПГ»
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//Общество
Напряженная ситуация в московских аэропортах: отменили свыше 45 рейсов