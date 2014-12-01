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- 18:21МВФ улучшил прогнозы по ВВП России
- 18:21Кончаловский и Толкалина решили остаться просто друзьями
- 18:21Заработки глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате подчиненных
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- 17:37Российские стриптизерши просят Минтруд разработать для них должностные инструкции
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//Аргументы Недели - Картина дня
Савченко опубликовала списки российских военных, находящихся в украинских СИЗО
Чтобы авиакатастрофа не оказалась таинственной
Минтруд: неработающие россияне будут сами платить в Фонд ОМС и Пенсионный фонд
Известный российский шеф-повар погиб в ДТП
Похудение привело Светлану Ходченкову в Голливуд (ФОТО)
Стас Михайлов взорвал соцсети интимным фото своей жены (ФОТО)
Опубликовано шокирующее видео с воином-пришельцем на Марсе (ВИДЕО)
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О русском хакере, бессмысленном и беспощадном
//Политика
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Заработки глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате подчиненных
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Российские стриптизерши просят Минтруд разработать для них должностные инструкции
//Криминал
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Российский Минздрав призвал ограничить зарплату директоров больниц
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С банды Цапков взыскали в 1,5 тысячи раз меньше требуемой потерпевшими суммы
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Управляющие компании будут штрафовать за неверные суммы в квитанциях на оплату
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Директор Театра.doc: художник Павленский избил нашего актера (ВИДЕО)
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Бывший священник рассказал, как его заставляли собирать деньги с верующих
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Технический директор балета "Тодес" заподозрен в хулиганской стрельбе
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Кудрин посоветовал власти повысить пенсионный возраст с 2019 года
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Ученые разработали новое средство от рака, убивающее опухоль по принципу гранаты
//Политика
Кремль отказался давать оценку словам Трампа о ядерной сделке