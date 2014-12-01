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«Мы погибаем под бременем культивируемой безнравственности!»

«Мы погибаем под бременем культивируемой безнравственности!»
15 января отмечается Всемирный день религии. Напоминаем, что ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается этот праздник - Всемирный день религии. Вопрос: «Нужна ли религия в школах и армии?»

Савченко опубликовала списки российских военных, находящихся в украинских СИЗО

Савченко опубликовала списки российских военных, находящихся в украинских СИЗО
Бывшая военнопленная летчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook уточненные списки российских «кадровых военных», находящихся в украинских СИЗО.

Минтруд: неработающие россияне будут сами платить в Фонд ОМС и Пенсионный фонд

Минтруд: неработающие россияне будут сами платить в Фонд ОМС и Пенсионный фонд
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что ожидает граждан страны, трудящихся «в тени». Сейчас взносы за такую категорию людей делают регионы. Однако вскоре все может измениться.

// Газета в формате pdf

О русском хакере, бессмысленном и беспощадном

О русском хакере, бессмысленном и беспощадном

Вообще-то правильнее говорить о русском бунте, бессмысленном и беспощадном. Но в последнее время что-то роднит два этих понятия – «бунт» и «хакер». Во всяком случае западное политическое и медиаобщество словно с ума посходили – видят во всех своих проблемах взбунтовавшегося против него «русского хакера». Он всё время чего-то взламывает, показывает грязное бельё одних западных политиков и не трогает других. Российские СМИ мусолят эту тему не меньше.

//Политика

Вашингтон закрывает проект «Украина»

Вашингтон закрывает проект «Украина»

До инаугурации Дональда Трампа осталась всего неделя. 20 января Барак Обама отправится из Белого дома с вещами на выход. В знаменитом Овальном кабинете поселится президент, постоянно призывающий к дружбе с Москвой.

//Политика

Английский трон ждёт православного короля

Английский трон ждёт православного короля

Не прекращаются упорные слухи о плохом состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Мол, её величество находится при смерти. Более того, королева уже умерла. В апреле королеве исполнится 91 год...

//Политика

Прощай, космический волк

Прощай, космический волк

Ушел вожак «Волчьей стаи». Первый и последний командир «бурановского» отряда лётчиков. Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель, лётчик-космонавт Игорь Петрович Волк. Для друзей, «за глаза» – Волчара, Рыжий…

//Общество

Как Киевская Русь стала Московской

Как Киевская Русь стала Московской

Вот уже семь веков недалеко от стен Кремля стоит Высоко-Петровский монастырь – один из древнейших православных монастырей нашей страны. Улица Петровка, дом 28/2. История этого места живо перекликается с современностью.

//самое читаемое

Московская биржа прекратила работу

Московская биржа прекратила работу
Ученые шокированы: инопланетянин охотится на Curiosity на Марсе

Ученые шокированы: инопланетянин охотится на Curiosity на Марсе
В Москве началась церемония прощания с доктором Лизой

В Москве началась церемония прощания с доктором Лизой
В Москве вор обокрал квартиру и оставил хозяйке шикарный букет цветов

В Москве вор обокрал квартиру и оставил хозяйке шикарный букет цветов
Стас Михайлов взорвал соцсети интимным фото своей жены (ФОТО)

Стас Михайлов взорвал соцсети интимным фото своей жены (ФОТО)
Водитель иномарки, устроивший стрельбу из автомата, задержан

Водитель иномарки, устроивший стрельбу из автомата, задержан
В Москве водители легковушки и “скорой” подрались из-за ДТП

В Москве водители легковушки и “скорой” подрались из-за ДТП
Ученые рассказали, как похудеть без диет и тренировок

Ученые рассказали, как похудеть без диет и тренировок
Индексация 2017 года принесет пенсионерам дополнительные 500 рублей

Индексация 2017 года принесет пенсионерам дополнительные 500 рублей
Замначальника полиции Хабаровска арестован по делу о крупной взятке

Замначальника полиции Хабаровска арестован по делу о крупной взятке
Опубликовано шокирующее видео с воином-пришельцем на Марсе (ВИДЕО)

Опубликовано шокирующее видео с воином-пришельцем на Марсе (ВИДЕО)
В Екатеринбурге пьяная мать свесила свою дочь с балкона пятого этажа

В Екатеринбурге пьяная мать свесила свою дочь с балкона пятого этажа
Известный эксперт рассказал о лежащей «мордой в луже» российской экономике

Известный эксперт рассказал о лежащей «мордой в луже» российской экономике
Зубы в скором времени перестанут лечить при помощи обычных пломб

Зубы в скором времени перестанут лечить при помощи обычных пломб
Обаму беспокоит рост доверия к Путину в политических кругах США

Обаму беспокоит рост доверия к Путину в политических кругах США
Работа российских боевых вертолетов в Сирии попала на видео (ВИДЕО)

Работа российских боевых вертолетов в Сирии попала на видео (ВИДЕО)

//Тема номера

Магия кресел

Магия кресел

Мудрый народ свято верит, что все его беды от начальства. Он сложил про управленцев тьму матерных частушек, а русская литература не породила ни одного привлекательного образа чиновника: от Башмачкина до Каренина все ущербные.

//Культура

Князь Владимир, застенчивый агрессор

Князь Владимир, застенчивый агрессор

На экраны вышел фильм режиссёра Андрея Кравчука «Викинг», посвящённый молодым годам великого князя Владимира, крестителя Руси. Масштабное полотно продюсеров картины привязано к событиям Х века.

//Экономика

МВФ улучшил прогнозы по ВВП России

МВФ улучшил прогнозы по ВВП России

Положение российской экономики намного лучше, чем прогнозировалось ранее. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) по результатам точных подсчетов динамики экономики РФ в 2016 году.

//Культура

Кончаловский и Толкалина решили остаться просто друзьями

Кончаловский и Толкалина решили остаться просто друзьями

Двадцать лет вместе, общей дочери уже 16 – казалось бы, жить да жить вместе. Однако многократные слухи о расставании пары, появлявшиеся за это время, все-таки стали действительностью. Отчасти.

//Общество

Заработки глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате подчиненных

Заработки глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате подчиненных

Президент Владимир Путин своим указом «привязал» зарплату глав Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к средней зарплате их подчиненных.

//Общество

В Евпатории увековечили доктора Лизу

В Евпатории увековечили доктора Лизу

Имя главы Фонда «Справедливая помощь» доктора Елизаветы Глинки (доктор Лиза) 16 января увековечено в названии Евпаторийского военного детского санатория. Об этом сообщает сайт российского правительства.

//Новости ADWILE

//Общество

Российские стриптизерши просят Минтруд разработать для них должностные инструкции

Российские стриптизерши просят Минтруд разработать для них должностные инструкции

Стриптиз должен стать профессией, - так считают в российском объединении стриптиз-клубов (АСК). Исполнители эротических танцев хотят стать профессионалами и в правовом поле, а не только на пилоне.

//Общество

Психологи назвали 16 января самым депрессивным днем года

Психологи назвали 16 января самым депрессивным днем года

Британский психолог из университета Кардиффа Клифф Арнол составил собственную формулу несчастных дней в году и составил рекомендации, как их пережить. По его расчетам, самый «черный день» 2017 года выпал на 16 января.

//Криминал

Старика осудили за убийство и расчленение жертвы

Старика осудили за убийство и расчленение жертвы

После почти года следствия полиция в г.Череповце осудили человека, который убил несколькими ударами ножа, а затем расчленил с помощью пилы бездомного человека. Однако суд не отправил убийцу в тюрьму.

//Криминал

24-летняя мать напоила новорожденного сына уксусом

24-летняя мать напоила новорожденного сына уксусом

Уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего» возбуждено в отношении 24-летней девушки, - сообщает "Кривое зеркало".

//Общество

Российский Минздрав призвал ограничить зарплату директоров больниц

Российский Минздрав призвал ограничить зарплату директоров больниц

В Министерстве здравоохранения России 16 января подготовили проект приказа, который ограничивает зарплату руководства медицинских учреждений – директоров, их заместителей и главных бухгалтеров.

//Экономика

Бизнес на остатках

Бизнес на остатках

Тяжба между «Роснефтью» и «Транснефтью» относительно установления последней собственных нормативов потерь при транспортировке дополнилась эмоциональным высказыванием руководителя данной компании Николая Токарева.

//новости MIXADVERT.com

//Криминал

С банды Цапков взыскали в 1,5 тысячи раз меньше требуемой потерпевшими суммы

С банды Цапков взыскали в 1,5 тысячи раз меньше требуемой потерпевшими суммы

Кущевский суд Краснодарского края частично удовлетворил требования потерпевших по делу банды Цапков и вместо требуемых потерпевшими 6,4 млрд рублей взыскал с ответчиков только 4,2 млн рублей.

//Общество

Второй ребёнок был найден в курском бэби-боксе

Второй ребёнок был найден в курском бэби-боксе

Вечером 10 января в Курске в одном из бэби-боксов был обнаружен новорожденная девочка с биркой на руке, на которой была указана дата рождения - 5 января. Малышку из бэби-бокса сразу же забрала медсестра.

//Политика

Порошенко подал иск на Россию в Международный суд ООН

Порошенко подал иск на Россию в Международный суд ООН

Стало известно, что глава Украины Петр Порошенко 16 января поручил иностранному ведомству своей страны передать в Международный суд ООН иск к России по поводу якобы «нарушении РФ Конвенции ООН».

//Общество

РПЦ штурмует Исаакий: за и против передачи собора церкви

РПЦ штурмует Исаакий: за и против передачи собора церкви

Как долго длится «битва за собор», останется ли в нем музей после передачи церкви, учтет ли Полтавченко мнение петербуржцев, - в материале городского интернет-портала "Санкт-Петербург.Ру".

//Общество

Управляющие компании будут штрафовать за неверные суммы в квитанциях на оплату

Управляющие компании будут штрафовать за неверные суммы в квитанциях на оплату

С 1 января этого года повышается финансовая ответственность для УК. Теперь им влетят в копеечку ошибки, допущенные при расчете платы за коммунальные услуги. Раньше подобного наказания не было.

//Происшествия

Петербуржец пытался снять скальп со своего дяди

Петербуржец пытался снять скальп со своего дяди

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина ножом изрезал голову своему дяде после ссоры. Между мужчинами возникла ссора, после чего племянник схватился за нож, - сообщают "Народные новости".

//Фотогалерея Аргументов Недели

//Происшествия

Директор Театра.doc: художник Павленский избил нашего актера (ВИДЕО)

Директор Театра.doc: художник Павленский избил нашего актера (ВИДЕО)

Ранее «АН-онлайн» сообщали о доследственной проверке по делу акциониста Петра Павленского. Скандального художника подозревают в сексуальном домогательстве в отношении актрисы Театра.doc. Анастасии Слониной.

//Происшествия

Опознаны тела 15 погибших в крушении турецкого "Боинга" в Киргизии

Опознаны тела 15 погибших в крушении турецкого "Боинга" в Киргизии

На данный момент экспертами опознаны тела 15 погибших в авиакатастрофе под Бишкеком, в том числе пятерых детей и одной беременной женщины. Всего на борту в момент трагедии находились 37 человек.

//Общество

Приглашаем на III Фестиваль здоровой еды «Вкусно и Полезно»

Приглашаем на III Фестиваль здоровой еды «Вкусно и Полезно»

С 23 по 26 февраля 2017 года в Торгово-Выставочном Комплексе «Тишинка» состоится III ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОЙ ЕДЫ «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО»! Питаться действительно качественной и полезной пищей не трудно и не дорого!

//Культура

Намеренной ли была утечка серии "Шерлока"?

Намеренной ли была утечка серии "Шерлока"?

Каким образом и с какой целью последний эпизод британского сериала «Шерлок» появился на сутки раньше в интернете в озвучке российского телеканала, сейчас выясняет его британский «родственник» ВВС.

//В мире

Байден сравнил с полетом на Луну путь Украины к демократии

Байден сравнил с полетом на Луну путь Украины к демократии

Вице-президент США Джо Байден посетил «незалежную», где провел переговоры с Петром Порошенко. При этом в своем выступлении он призвал Украину бороться с коррупцией и строить демократическое общество.

//Метеоновости

Морозы вернутся в Москву к Крещенью

Морозы вернутся в Москву к Крещенью

На смену рождественским морозам, доходившим до -35 градусов, пришли снегопады, а за ними оттепель. В начале недели температура на 5 градусов даже превысит привычную для этого времени года климатическую норму. Но это ненадолго.

//Общество

Бывший священник рассказал, как его заставляли собирать деньги с верующих

Бывший священник рассказал, как его заставляли собирать деньги с верующих

Инцидент произошел в Красноярском крае. В одном из приходов уволили священника. Бывший батюшка написал письмо митрополиту, в котором рассказал, как его заставляли собирать деньги с верующих для нужд епархии.

//Происшествия

В Пакистане атакован конвой короля Катара

В Пакистане атакован конвой короля Катара

Местные жители юго-востока Пакистана атаковали конвой члена королевской династии Катара, который сопровождал высокую особу в поездке на охоту. Известно, что при нападении пострадало три человека.

//Общество

Александр Пыжиков «Корни сталинского большевизма»

Александр Пыжиков «Корни сталинского большевизма»

Встреча с автором состоится 27 января, в 19.00 по адресу: м. Сухаревская, Малая Сухаревская площадь, д.12, ТЦ «Садовая Галерея», магазин «Читай-город». На встрече можно будет задать вопросы автору. Вход свободный!

//В мире

В Киеве неизвестные попытались поджечь православный храм

В Киеве неизвестные попытались поджечь православный храм

Злоумышленники закидали святыню коктейлями Молотова. К счастью, бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен храма. Однако эта попытка поджога далеко не первая. Стало известно, зачем хотят спалить храм.

//Криминал

Технический директор балета "Тодес" заподозрен в хулиганской стрельбе

Технический директор балета "Тодес" заподозрен в хулиганской стрельбе

Органы следствия уверены, что техдиректор балета «Тодес» Антон Кись стрелял из огнестрельного оружия в новогоднюю ночь. На крыше здания театра «Тодес» эксперты обнаружили 190 стреляных гильз от автомата.

//Армия

Фото новейшего российского Т-90М появилось в Сети

Фото новейшего российского Т-90М появилось в Сети

Фото нового варианта танка Т-90М появилось в корпоративном календаре Уральского КБТМ. Машина считается развитием существующих моделей Т-90АМ и Т-90СМ (экспортной) в рамках проекта «Прорыв-3».

//Экономика

Московская биржа прекратила работу

Московская биржа прекратила работу

Торги на Московской бирже приостановлены по неизвестной причине в 14.34 по московскому времени. Об этом сообщает сама биржа. Причины остановки торгов не объясняются. Есть версия, что произошел технический сбой.

//В мире

Убийца посла Карлова похоронен на кладбище для бездомных

Убийца посла Карлова похоронен на кладбище для бездомных

Процедура погребения состоялась в минувшую пятницу в Анкаре, однако СМИ узнали о ней только сегодня. Родственники забирать из морга тело Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла РФ Андрея Карлова, отказались.

//Общество

Церемония прощания с доктором Лизой завершилась в Москве

Церемония прощания с доктором Лизой завершилась в Москве

Днем в понедельник, 16 января, в Москве завершилась церемония прощания с доктором Лизой, которая являлась главой фонда "Справедливая помощь" и погибла в ходе авиакатастрофы в Сочи в конце прошлого года.

//В мире

В Samsung рассказали, почему воспламенялся Galaxy Note 7

В Samsung рассказали, почему воспламенялся Galaxy Note 7

Компания выяснила причину возгораний смартфона, который была вынуждена снять с реализации. Печально известный Galaxy Note 7 в свое время наделал немало шума. Сообщалось даже о пострадавших владельцах телефона.

//Общество

Кудрин посоветовал власти повысить пенсионный возраст с 2019 года

Кудрин посоветовал власти повысить пенсионный возраст с 2019 года

Ранее он заявлял, что возраст выхода на пенсию должен составлять 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. В настоящее время российские женщины отправляются на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины – в 60.

//В мире

Стюардесса EasyJet была уволена из-за того, что съела сэндвич

Стюардесса EasyJet была уволена из-за того, что съела сэндвич

Стюардессу авиакомпании EasyJet уволили за то, что она съела во время полета сэндвич с беконом. Женщина страдает аллергией на орехи и не смогла найти во время полета ничего подходящего, кроме бутерброда.

//Наука

Ученые разработали новое средство от рака, убивающее опухоль по принципу гранаты

Ученые разработали новое средство от рака, убивающее опухоль по принципу гранаты

Российские специалисты совместно со своими коллегами из Финляндии обнаружили новый метод борьбы со злокачественными образованиями. По их словам, он позволяет побеждать рак, не повреждая здоровые ткани.

//Общество

Художник Петр Павленский покинул РФ из-за уголовного дела

Художник Петр Павленский покинул РФ из-за уголовного дела

Известный в России художник-акционист Петр Павленский вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми покинул страну и отправился во Францию. Общественный деятель намерен просить там политическое убежище.

//Политика

Кремль отказался давать оценку словам Трампа о ядерной сделке

Кремль отказался давать оценку словам Трампа о ядерной сделке

Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о заявлении избранного президента Соединенных Штатов относительно дальнейшей судьбы антироссийских санкций. Дональд Трамп связал этот вопрос с ядерным разоружением.

//Происшествия

На месте авиакатастрофы Boeing в Киргизии нашли черный ящик

На месте авиакатастрофы Boeing в Киргизии нашли черный ящик

Спецслужбы продолжают разбирать обломки самолета, рухнувшего под Бишкеком. В ходе спасательных работ становятся известны новые обстоятельства катастрофы. В частности сообщается, что уже обнаружен «черный ящик».

//Авторы АН

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